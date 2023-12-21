Стало известно о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер Минздрав: 124 ребенка из поезда Тюмень — Адлер находятся в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области, находятся в больнице, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. По его словам, которые приводит ТАСС, это 124 ребенка. Все они находятся под наблюдением врачей, часть из них болеют ОРВИ. Детей в тяжелом состоянии нет, уточнил он.

Нормальное состояние, совершенно адекватное. Это контрольное мероприятие, где врачи наблюдают за детьми, которые имели определенный контакт с заболеваемостью. Часть из них ОРВИ болеет, — сказал Костин.

В Минздраве РФ уточнили, что 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ — семь из них в состоянии средней степени тяжести — с температурой, остальные — в удовлетворительном. Еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков инфекционных заболеваний временно размещены в провизорном блоке больницы. У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия.

Детей, возвращавшихся с лагеря в Сибири, сняли с поезда после смерти 12-летней девочки. У нее неожиданно ухудшилось здоровье, поднялась температура, она упала в обморок. Врачи не смогли ее реанимировать. Возбудили уголовное дело.

Мать умершего подростка винит в произошедшем руководителей лагеря «Олимпийская ребячка», где отдыхал ребенок. Женщина сказала, что они игнорировали жалобы ее дочери, которая жаловалась на плохое самочувствие еще будучи на отдыхе.