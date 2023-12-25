Стало известно о состоянии детей, госпитализированных из лагеря «Юность» Пятеро детей из лагеря «Юность» в Крыму оставили в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро детей, госпитализированных из лагеря «Юность» в Крыму, продолжают оставаться в больнице, сообщает региональный Минздрав. По данным ведомства, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, пишет «МК в Крыму».

Как уточняет издание, изначально из лагеря госпитализировали девять детей, а осмотрели более 30 человек. Всех пациентов отправили в больницу с симптомами отравления.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Работники лагеря считают, что дети могли отравиться привозной водой, но в компании заявили, что продукция, которая поставлялась в детское учреждение, была надлежащего качества.

Ранее сообщилось, что у госпитализированных из лагеря «Юность» выявили гастроэнтероколит. У одного из детей также обнаружили ОРЗ. По словам министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, тяжелых пациентов среди госпитализированных не было.

До этого были госпитализированы дети из поезда Тюмень — Адлер, они возвращались в Луганскую Народную Республику после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка». Дети поехали туда по специальной программе для школьников из Донбасса. У 70 детей выявили признаки ОРВИ, еще у 16 подтвердился грипп A. В том же поезде скончалась 12-летняя девочка.