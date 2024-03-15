Стало известно о сорванной попытке прорыва ВСУ в Россию ВС РФ и ФСБ 14 марта сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ и пограничные органы ФСБ России 14 марта сорвали попытку прорыва группы украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Остатки ДРГ были уничтожены при отступлении, сообщили в Минобороны.

14 марта Вооруженными силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области РФ, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ пытались закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице. При попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены.

Они были блокированы подразделениями российской армии и понесли большие потери. Позже расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Торнадо» ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов.

Telegram-канал Mash сообщал, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Белгородской области. По информации канала, российские военные вели бои с ДРГ противника в районе села Сподарюшино, расположенного всего в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.