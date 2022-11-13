Подполковник полиции умер в российской кальянной Подполковник МВД умер после конфликта с охраной кальянной в Якутске

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В Якутске выясняют обстоятельства смерти 37-летнего подполковника полиции, заместителя начальника отдела уголовного розыска, сообщил «Известиям» источник. Тело высокопоставленного полицейского было обнаружено в кальянной на улице Аммосова.

Сообщается, что 12 ноября подполковник в нерабочее время отдыхал в заведении и поссорился с посетителями кальянной, однако конфликт был улажен. Несмотря на это, в заведение вызвали двух работников ЧОПа, которые не выпускали сотрудника МВД из здания, брызнули ему в лицо из баллончика, повалили на землю, а затем надели наручники. По информации источника, полицейский не оказывал сопротивления. Вскоре после случившегося он скончался.

По факту произошедшего начата проверка. Сообщается, что два сотрудника ЧОПа были задержаны.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию организации «Команда против пыток» сообщил, что в Санкт-Петербурге мужчина скончался после задержания полицейскими. По данным канала, 29-летний молодой человек вернулся домой под утро 15 октября. Он не смог найти ключи от дома, стал звать родных и залез на козырек подъезда. Мать мужчины, испугавшись действий сына, вызвала полицию, от который тот стал убегать. Сотрудники правоохранительных органов в конечном счете смогли его поймать. В результате молодой человек погиб.