Стало известно о смерти первого начальника РУБОП в Петербурге «Фонтанка»: в Петербурге скончался первый начальник РУБОП Сергей Сидоренко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге скончался первый начальник регионального управления по борьбе с организованной преступностью генерал-майор Сергей Сидоренко, сообщает «Фонтанка». Как отмечается, ему было 75 лет. Он ушел из жизни после тяжелой болезни.

По данным издания, Сидоренко был назначен начальником оперативно-розыскного бюро при ГУ МВД в 1991 году. Спустя время стал руководителем РУБОП. Был президентом Лиги ветеранов РУБОП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В последние годы занимался поддержкой ветеранов службы.

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