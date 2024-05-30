Умер пассажир, из-за которого посадили самолет В Нижнем Новгороде скончался пассажир, из-за которого экстренно посадили самолет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде врачам не удалось спасти пассажира самолета, который летел из Хабаровска в Москву, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Для оказания помощи экипаж воздушного судна совершил экстренную посадку.

К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента, — сообщили в ведомстве.

В момент посадки самолета в аэропорт уже прибыла бригада Нижегородского территориального центра медицины катастроф, медики сразу направились на помощь к пассажиру. Кроме них, к воздушному судну также прибыла реанимационная бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что пассажирскому самолету рейса Санкт-Петербург — Сочи пришлось совершить аварийную посадку. Отмечалось, что причиной послужила утечка топлива, воздушное судно приземлилось в Минеральных Водах.

До этого стало известно, что пассажиры рейса Сочи — Стамбул не могли вылететь из аэропорта более 12 часов. Причина заключалась в неисправности двух самолетов. Вылета ожидали порядка 150 человек. Пассажиры жаловались, что авиакомпания «ИрАэро» не предоставила им питание. В пресс-службе авиаперевозчика не стали комментировать эту информацию.