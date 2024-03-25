Стало известно о смерти младенца после прививки от полиомиелита «Mash на Мойке»: в Петербурге умер младенец после прививки от полиомиелита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает о гибели в Санкт-Петербурге 10-месячного ребенка после прививки от полиомиелита. По данным канала, малышу поставили ее несколько дней назад в частной клинике и все это время он температурил.

Канал уточняет, что врачей родители вызвали 25 марта, когда состояние ребенка значительно ухудшилось. Согласно сообщению в канале, малыша увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее врач-педиатр высшей категории из АО «Медицина» Марьям Сайфулина заявила, что помимо обязательных вакцинаций, включенных в Национальный календарь, существуют несколько дополнительных, но крайне важных прививок для детей. В первую очередь, речь идет о вакцине от менингита, известной как «Менактра». Это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может иметь серьезные последствия, вплоть до инвалидности. Другая важная вакцина — от клещевого энцефалита, известная как «Клещ-Э-Вак».

Доктор медицинских наук гериатр Юрий Конев заявил, что вовремя сделанные прививки от некоторых сезонных заболеваний позволяют их избежать пожилым людям. Речь идет о гриппе, коронавирусе и пневмонии. Врач напомнил, что любое вирусное заболевание опасно для пожилых людей в первую очередь своими осложнениями.