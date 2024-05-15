Стало известно о смерти красноярского Кинг-Конга, который торговал орехами Умер знаменитый российский торговец с большой головой по кличке Кинг-Конг

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Мужчина ростом около двух метров и с большой головой, торговавший орехами и семечками в Красноярске, умер в 2020 году, выяснили журналисты NGS.RU. Также выяснилось, что торговца звали Дмитрий Голбан. Мужчина стал городской легендой из-за своей интересной внешности, но исчез с улиц Красноярска в 2014 году. Его называли местным Кинг-Конгом из-за сходства с этим персонажем.

Известность за пределами региона торговец получил благодаря репортажу дизайнера Артемия Лебедева. Он заприметил торговца на улице Красноярска, сфотографировал его, но раскритиковал товар.

На центральной площади продает вкусно выглядящие орехи родной брат главного героя х/ф «Хеллбой». К сожалению, орехи у него запселые и прогорклые, — написал Лебедев.

Уже в первой половине 2010-х годов мужчина начал выезжать на торговлю в другие регионы. В 2014 году его арестовали в Туве из-за того, что он не обменял паспорт Молдавской ССР на российский и не имел права на торговлю. Также на него завели дело за попытку дачи взятки. Из СИЗО его выпустили со штрафом в 300 тысяч рублей.

Родной брат Дмитрия рассказал, что особенная внешность мужчины связана с аварией. В детстве он упал с мотоцикла, ударился головой. У него были сильные головные боли, которые он боялся лечить.

Летом 2022 года он не смог пережить обширный инфаркт, когда жил в Молдавии. Дмитрию на момент смерти было 62 года. Похоронили его на местном сельском кладбище.

14 мая стало известно о смерти журналиста Максима Кононенко. Ему было 53 года. В интернете он был известен как Мистер Паркер. Под этим псевдонимом он писал статьи на различных площадках.