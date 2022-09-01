Стало известно о смерти еще одной девочки, сбитой мусоровозом Источник: вторая девочка, которую сбил мусоровоз, умерла в больнице полчаса назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая девочка, которую сбил водитель мусоровоза в Истре, скончалась в больнице примерно в 13:10 по мск, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что инцидент произошел сегодня утром на улице Ленина. Водитель мусоровоза во время выезда с прилегающей территории наехал на двух девочек 2017 и 2019 года рождения. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали.

За один день погибли сразу оба ребенка в одной семье, — заявил сотрудник больницы.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту смертельного ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно находится на контроле городской прокуратуры.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло в тот момент, когда женщина шла с детьми на линейку. После случившегося она набросилась на водителя грузовика, который находился, предположительно, в шоковом состоянии. Затем она посмотрела под колеса машины и упала в обморок.