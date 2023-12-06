Стало известно о смерти депутата после взрыва в центре Луганска РИА Новости: депутат Народного совета ЛНР Попов мог погибнуть в Луганске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов мог погибнуть в Луганске после взрыва в центре города, сообщил РИА Новости источник. По данным агентства, неизвестные подорвали его автомобиль.

Предположительно, депутат Народного совета ЛНР Попов погиб при подрыве авто в Луганске, — рассказал источник РИА Новости.

Тем временем источник в правоохранительных органах ЛНР подтвердил ТАСС гибель Олега Попова. По его данным, депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого сообщил о ранении депутата Олега Попова в Луганске. Он отметил, что это произошло в результате взрыва возле стадиона в центре города.

Ранее в Новой Каховке Херсонской области был взорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Местные власти сообщили, что расценивают произошедшее как теракт.

До этого стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова. Происшествие случилось в июне. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дороге в Симферополе. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.