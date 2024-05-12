Стало известно о смерти актрисы Щекиной, госпитализированной со спектакля Амурский театр драмы сообщил о смерти ранее госпитализированной актрисы Щекиной

Фото: vk.com/maryshchekina

Марина Щекина

Заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина умерла в больнице, сообщил областной театр драмы. В апреле текущего года актрису госпитализировали прямо во время спектакля. В учреждении уточнили, что время и место прощания с артисткой будут известны позднее, передает «Амурская правда».

Щекиной стало плохо 21 апреля во время спектакля «Ханума», где она играла главную роль. Актрису госпитализировали, из-за чего постановка была прервана. Позднее она выходила на связь с поклонниками, обещая вернуться на сцену после выздоровления.

Марина Щекина трудилась на сцене Амурского областного театра драмы с 1993 года. Она окончила отделение народных инструментов Благовещенского музыкального училища и Дальневосточный государственный институт искусств во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что актриса из сериалов «Час Волкова» и «Солдаты» заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла в возрасте 48 лет. Давыдова родилась в 1975 году в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС и аспирантуру театрального вуза, в котором стала доцентом кафедры вокального искусства.