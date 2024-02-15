Стало известно о положении ВСУ на Купянском направлении Ганчев: силы РФ срывают попытки ВСУ провести ротацию на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие срывают попытки подразделений Вооруженных сил Украины провести ротацию сил и средств на Купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. По его словам, противник несет большие потери на данном участке фронта.

Для самих ВСУ, конечно, ситуация действительно плачевная. Очень большие потери [у ВСУ] на Купянском направлении. <...> Кроме самой перегруппировки, [ВСУ] нужно обновление живой силы и пополнение в технике, — сказал Ганчев.

Министерство обороны России показало видео слаженной работы танкистов Т-80, поразивших позиции и укрепления ВСУ на Купянском направлении. В течение нескольких минут были уничтожены объекты украинской армии, расположенные в шести километрах от места ведения огня. Как сообщается, танкисты стреляют с закрытых огневых позиций и используют осколочно-фугасные боеприпасы.

Командир танкового взвода с позывным Калуга рассказал на видео, что на каждый танк устанавливаются специальные экраны для защиты от дронов. Каждая бронемашина также получает средства радиоэлектронной борьбы.