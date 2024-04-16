Стало известно о сильном прилете в подконтрольном Киеву Запорожье Лебедев: в Запорожье зафиксирован мощный прилет

Фото: МЧС Украины

Серьезный прилет зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным РИА Новости, других подробностей не приводится. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Запорожье, прилетело… прилет серьезный, — приводит агентство слова подпольщика.

Накануне в пресс-службе администрации Запорожской области сообщили, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Взрывы в городе прозвучали около 11:30. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за сутки поразили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США. Также ликвидированы шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и другие снаряды. В общей сложности сбиты 155 беспилотников ВСУ.

Во вторник, 16 апреля, стало известно о гибели в зоне СВО главы украинского города Лебедина в Сумской области Александр Бакликов. Градоначальник ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года. Информацию о гибели подтвердили глава города Тростянца Юрий Бова и председатель Недригайловской общины Константин Волков.