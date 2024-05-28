Стало известно о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ Горловки СЦКК: число раненых в результате обстрела Украиной Горловки возросло до шести

Фото: МО Украины

Количество пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки возросло до шести человек, сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По обнародованной информации, ранения получила женщина 1967-го года рождения.

По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 мая по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Горловка (Никитовский район) <...> ранен еще один человек: женщина 1967 г.р., — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четверо сотрудников МЧС России пострадали во время удара ВСУ по Горловке. Огнеборцы попали под удар во время тушения пожара в частном доме. После осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что украинские военные применили химическое оружие в Харьковской области рядом с селом Липцы. Атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад, уточнил полковник в запасе Геннадий Алехин. Он напомнил о Конвенции о запрещении химического оружия, по которой нельзя применять снаряды, начиненные опасными веществами.