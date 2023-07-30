Власти сообщили о росте числа погибших из-за урагана в Марий Эл Мэр Йошкар-Олы Маслов: число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

Фото: t.me/mchs_official

Число погибших в результате урагана в Марий Эл увеличилось до восьми, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в своем Telegram-канале. По его словам, 10 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии, — написал Маслов.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды.

Ранее глава комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл Александр Малкин сообщил, что шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик, излюбленном месте отдыха жителей, которые используют дикие пляжи для проведения досуга. Там был развернут палаточный лагерь. Ориентировочно было до 500 машин. Различные травмы в результате непогоды получили 22 человека, в том числе шестеро детей. В МЧС сообщили, что группа туристов не была зарегистрирована в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе из-за непогоды погибли девять человек. Ураган обрушился на восемь регионов ПФО, в результате чего пострадали более 70 россиян. Так, в Нижегородской области погибла 71-летняя женщина, которая находилось на парусном судне, перевернувшемся во время сильного ветра. В Татарстане девушка-подросток погибла после того, как на палатку, в которой она находилась, упало дерево.