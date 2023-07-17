Стало известно о разведывательном аппарате США над Крымским мостом Гагин: Киев атаковал Крымский мост при помощи разведывательного БПЛА США

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Удар по Крымскому мосту был нанесен, вероятно, надводными дронами стран НАТО, поскольку у Украины нет возможности производить такие аппараты, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, которые приводит РИА Новости, во время удара по мосту в небе над Черным морем находился американский разведывательный БПЛА, с борта которого могли наводить на цель.

Произошел удар <...> с помощью брандеров — это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО. <...> Во время удара по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, скорее всего, наведение производилось именно с его борта, — сказал он.

Гагин также заявил, что участие стран НАТО в теракте прозрачно.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани, и просевший — в направлении города Керчи, сообщили в ведомстве.