Стало известно о разрушениях посте атаки ВСУ на Новороссийск Кравченко: в результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены три помещения

Два коммерческих помещения и квартира получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Новороссийск в Краснодарском крае, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко. По его словам, поквартирные обходы продолжаются.

На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет, — написал Кравченко.

Ранее мэр Новороссийска объявлял в городе опасность атаки безэкипажных катеров. Он попросил жителей города никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем». Только после этого обстановка будет безопасной, подчеркнул он. Позднее Кравченко подтвердил, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров.