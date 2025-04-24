Стало известно о расправе бойцов ВСУ над насильником мобилизованных Замглавы харьковской ВГА Лисняк: военные ВСУ расправились с бойцом РДК

Фото: Global Look Press

ВС Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расправились с бойцом РДК («Русский добровольческий корпус» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил в ходе брифинга замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, причиной, вероятнее всего, послужило то, что боец многократно насиловал мобилизованных украинских солдат, передает РИА Новости.

Он сослался на распространенный в украинских соцсетях ролик, на котором бойца РДК «нетрадиционной ориентации» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) избивают военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. После этого они вывезли избитого на автобусе в неизвестном направлении.

По данным, полученным от пленных с Харьковского направления, жертвой оказался Николай В. из так называемого Русского добровольческого корпуса. <...> Имеются все основания полагать, что он стал жертвой расправы за многочисленные инциденты, связанные с изнасилованием мобилизованных на позициях ВСУ со стороны запрещенной РДК, — сказал Лисняк.

Ранее побывавший в плену у ВСУ участник спецоперации рассказал об издевательствах со стороны украинских солдат. По словам мужчины, бойцы ВСУ увезли его к реке и применяли «американскую пытку в воде» — завязали глаза и топили в водоеме. Затем с него сорвали крестик, вынули из кармана именную икону и втоптали ее в землю.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что бойцов ВСУ, пытавших российского военнопленного Сергея Полия, нужно отдать под трибунал. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что прощения тем, кто так обращался с пленными, не будет. По его словам, наказание должны понести не только сами солдаты, но и их руководители.