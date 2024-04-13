Стало известно о ранении жителя Луганска при обстреле Mash: житель Луганска госпитализирован после обстрела со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о ранении жителя Луганска во время обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Согласно его сведениям, пострадавший был госпитализирован. В администрации Луганской Народной Республики не подтверждали данную информацию.

Канал уточнил, что раненый житель Луганска находится в состоянии средней тяжести. Он добавил, что настоящее время взрывы в городе стихли, на месте обстрела работают пожарные бригады.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале подтвердил факт обстрела Луганска со стороны ВСУ. По его словам, противник выпустил несколько ракет по местному машиностроительному заводу. Там планировалось запустить производство и трудоустроить несколько десятков человек. При обстреле также были повреждены жилые дома.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» предположил, как украинским войскам удалось открыть огонь по Луганску впервые с лета прошлого года. По его мнению, ракеты, ударившие по городу, могли быть выпущены из самолета украинских воздушных сил, находившегося в районе Славянска.

До этого СМИ сообщали, что ВСУ могли ударить по Луганску западными ракетами Storm Shadow. На это указывает удаленность армии противника от точки удара.