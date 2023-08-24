Стало известно о работе ЗРК «Тор» по уничтожению БПЛА под Угледаром «Известия»: расчеты ЗРК «Тор» уничтожают беспилотники ВСУ под Угледаром

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Тор» успешно уничтожают беспилотники противника под Угледаром, сообщают «Известия». По словам российских военнослужащих, на уничтожение цели у них уходит до четырех минут. Начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным Шанс пояснил, что вместе с подчиненными прикрывает от БПЛА подразделения ЗРК «Бук».

Они когда выезжают на работу, мы вместе с ними выкатываемся и прикрываем их от возможных БПЛА. Крайние уничтоженные цели были БПЛА, в том числе БПЛА Shark — корректировщик HIMARS, — отметил он.

Шанс уточнил, что в среднем требуется четыре минуты на то, чтобы выйти в готовность, найти цель, доложить о ней, получить разрешение на уничтожение и уничтожить ее.

Механик-водитель «Тора» с позывным Мамай заверил журналистов, что ЗРК показал себя очень надежным в работе. Он маневренный и быстрый. Задачей военнослужащего Мамай назвал поддержку рабочего состояние «Тора», чтобы во время боя он не подвел.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские военные могут задействовать системы ПВО, сочетающие мощность и быструю реакцию при перехвате украинских ракет для зенитного ракетного комплекса С-200. По его словам, речь идет о ЗРК «Тор» и «Бук», способных поражать высокоскоростные цели. Он напомнил, что модернизированные на Украине снаряды для С-200 способны лететь на малой высоте после того, как выявлен потенциальный маршрут при помощи беспилотников.