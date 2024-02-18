Стало известно о продвижении ВС России на Запорожском направлении Рогов сообщил о взятии ВС России четырех опорных пунктов ВСУ в районе Работино

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении, сообщил ТАСС председатель регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ заняли укрепления противника в районе населенного пункта Работино.

За вчерашний день и сегодняшнюю ночь мы взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино, — сказал Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино и населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил со ссылкой на источник, что 17 февраля в районе Работино начались ожесточенные бои. По его информации, подразделения российских десантников и мотострелковой дивизии под прикрытием артиллерии начали выбивать ВСУ из посадок, в которых украинские военные окопались после окончания контрнаступления. Канал сообщал, что по позициям противника работала оперативно-тактическая авиация и вертолеты, наносились удары легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.