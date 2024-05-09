Стало известно о продвижении российских войск в Запорожье Рогов: российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское

Фото: МО РФ

Российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник несет большие потери.

Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском — продвигаются вглубь при поддержке артиллерии, — сказал Рогов.

Ранее аналитик Анатолий Матвийчук высказал мнение, что установление контроля над поселком Работино откроет российской армии путь на Запорожье. Кроме того, по его словам, успех на этом участке фронта позволит выровнять линию боевого соприкосновения. Как отметил Матвийчук, ранее уже появлялись сообщения о том, что российские войска зашли в Работино, однако Министерство обороны России еще не комментировало обстановку в населенном пункте.

Киевский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. По его словам, фланги Вооруженных сил Украины постепенно осыпаются, что создает определенную угрозу для Киева. Бортник считает, что Россия намерена создать буферную зону в Харьковской области, в состав которой войдет и сам Харьков.