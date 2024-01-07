Стало известно о проблеме со спекулянтами в ДНР Пушилин сообщил о борьбе со спекулянтами в ДНР

Власти Донецкой Народной Республики активно борются со спекулянтами, завышающими цены, сообщил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, в ДНР цены ощутимо выше, чем в Ростовской области. Перед властями стоит задача сделать их равными. Уже заведено несколько уголовных дел, добавил он.

Где завышение в несколько раз, это уже спекулятивные преступления, и у нас есть механизмы, как мы с этим боремся <...> Для нас сейчас абсолютно очевидно, что у нас цены выше, чем в Ростовской области, а у нас сейчас стоит задача сделать цены равными, не выше. Поэтому здесь работают наши ведомства профильные, и у нас есть уже заведенные дела, — заявил Пушилин.

Для разницы в ценах есть и объективные обстоятельства, однако власти прекрасно видят ситуации, в которых есть место спекулятивному завышению, добавил он. По этому вопросу работают не только профильные ведомства, но и общественные организации, а администрация президента «держит руку на пульсе», отметил глава ДНР.

Ранее в Госдумы призвали законодательно регулировать повышение цен на такси при плохих погодных условиях. По словам депутата Виталия Милонова, при отсутствии контроля со стороны государства агрегаторы устанавливают цены на такси по принципам «дикого» рынка.