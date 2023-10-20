Стало известно о запуске дрона ВСУ в сторону Белгородской области SHOT: группа ВСУ подошла к границе с Белгородской областью и запустила дрон

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что ВСУ приблизились к границе Украины с Белгородской областью и запустили разведывательный дрон. По данным канала, российские пограничники открыли огонь из гранатомета. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Канал отмечает, что инцидент произошел вечером 19 октября недалеко от таможенного поста Грайворон. После того как украинские военные запустили дрон, пограничники сбили его и отогнали группу обратно в лес, добавляет SHOT. По информации канала, один из солдат ВСУ получил серьезное ранение.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе 19 октября зафиксировали свыше 100 прилетов со стороны ВСУ. От обстрелов повреждены частный дом и линия электропередачи. Пострадавших нет. По словам губернатора, минометные снаряды были также выпущены по селам в Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Шебекинском районах, а также по Валуйскому городскому округу. Кроме того, ВСУ сбрасывают по ним мины с беспилотников.

До этого сообщалось, что 19 октября в Донецкой Народной Республике в результате обстрела одного из поселков пострадала пожилая женщина. Зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов — Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район.