Стало известно о провале попытки ВСУ форсировать Днепр Военкор Котенок: в Херсонской области ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсонской области ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр. По его словам, украинские военнослужащие пытались пересечь реку и закрепиться на левом берегу.

Он отметил, что диверсионная группа ВСУ была обнаружена в районе островов и уничтожена.

Ранее военкор Котенок сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Он добавил, что иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Котенок публиковал в своем Telegram-канале кадры из Клещеевки под Артемовском, где ведутся ожесточенные бои. На видео показана перестрелка в зоне жилой застройки. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» до этого сообщал, что российские военные ведут ожесточенные бои за Клещеевку. По данным канала, Киев бросил на этот населенный пункт значительные силы. При этом, как уверяют военкоры, село остается под российским контролем. Минобороны России данную информацию не комментировало.