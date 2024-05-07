Стало известно о предыдущих нападениях ребенка из Новгорода Убивший девочку стеклом школьник и ранее бросал в людей вещи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девятилетний мальчик из города Старая Русса Новгородской области, скинувший на девочку кусок стекла, и раньше скидывал на людей вещи с пятого этажа, рассказали NEWS.ru соседи семьи. Одна из пострадавших Виктория рассказала, что вынуждена была обратиться в больницу, чтобы зашить нанесенные ребенком раны на голове.

Я пострадавшая с прошлого года. Этот мальчик скинул с окна ножку от стула и целился в мою маленькую дочь, но попал в меня. У меня швы на голове. По документам он абсолютно здоровый и вменяемый ребенок. Органы опеки бездействуют, — рассказала Виктория.

Продавец магазина, работающего на первом этаже дома, подтверждает, что под окнами постоянно падают бутылки, куски шифера и другие предметы. По ее словам, ребенок целенаправленно целится в людей и при этом остается без присмотра родителей.

Я не знаю лично семью мальчика, но работаю в магазине, который находится на первом этаже дома, в котором они проживают. Регулярно видела, как с балкона пятого этажа летают бутылки, куски шифера, стеклянные банки. Ребенок целенаправленно целится в людей. Где родители в этот момент — непонятно, — рассказала продавец Ольга.

Ранее сообщалось, что ребенок наблюдается у психиатра. Также он числится на учете в отделе по делам несовершеннолетних за причинение легкого вреда здоровью. Между тем отец ребенка заявил, что не наблюдал у сына отклонений вплоть до развода с его матерью, который произошел два года назад. После этого, по его словам, он уже не мог наблюдать за воспитанием и состоянием сына.