Схрон с оружием НАТО в Запорожской области попал на видео Сотрудники российских силовых структур нашли схрон с оружием в Запорожской области

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Сотрудники силовых структур предотвратили ряд диверсий на территории Запорожской области, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в регионе был найден схрон с оружием, стоящим на вооружении в странах НАТО. На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить гранатомет и патронную коробку.

Сотрудники полиции и Росгвардии ранее обнаружили оружейный схрон в Херсонской области. Тайник располагался неподалеку от населенного пункта Шевченко Чаплынского района. Силовики изъяли из схрона автомат АК-74М с четырьмя магазинами, 348 патронов, армейскую разгрузку, а также гранаты РГД-5 и ВОГ-25П. Находки были отправлены в комнату хранения территориального отдела полиции.

Как сообщалось ранее, пожилой жительнице Воронежа грозит уголовное дело из-за найденного в ее доме схрона с боеприпасами. Предметы, похожие на гранаты, были найдены строителями. После осмотра сотрудники полиции выяснили, что в схроне хранились тротиловые шашки, брикеты со взрывчатыми веществами, а также десять гранат. В настоящее время следователи выясняют, откуда у россиянки боеприпасы. В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит до 11 лет лишения свободы.