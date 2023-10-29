ВСУ снова обстреливают жилой район в Донецке Руденко: ВСУ обстреливают Куйбышевский район Донецка

Фото: МО Украины

ВСУ обстреливают Куйбышевский район Донецка, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, удары наносятся по жилым домам.

В данные минуты идет обстрел Куйбышевского района города Донецка. Удары нацисты наносят по жилым домам, — написал Руденко.

Ранее Руденко сообщил, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский. Он уточнил, что украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Военкор подчеркнул, что бойцы ВСУ применяли артиллерию и ракетные системы залпового огня. В результате атаки значительные повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка.

До этого в Донецкой Народной Республике рассказали о последствиях обстрелов со стороны украинской армии. Как сообщал Telegram-канал «ДНР в СЦКК», в результате атаки ВСУ 26 октября пострадали два человека. Уточняется, что в Калининском районе ранения получил мужчина 1978 года рождения.

Помимо этого, ВСУ повредили три многоквартирных дома, автомобили и газопровод. В населенном пункте Никольское пострадал мужчина 1957 года рождения, а в результате обстрела Горловки повреждены несколько частных жилых домов.