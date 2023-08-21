Стало известно о потере ВСУ транспортного хаба в Купянске Военкор Коц: российская армия парализовала транспортный хаб ВСУ в Купянске

Фото: МО РФ

ВС РФ парализовали транспортный хаб ВСУ в Купянске, теперь украинские военные не могут получать подкрепление и боеприпасы по железной дороге, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, через Купянск проходили важные железнодорожные ветки.

Через Купянск проходят железнодорожные ветки, по которым снабжалась группировку противника на этом направлении. Сейчас никакой железнодорожный транспорт не работает, они лишены возможности получать по железной дороге подкрепление и боеприпасы, и делают это по земле, — написал Коц.

Он отметил, что Украина понимает опасность потери Купянска и поэтому проводит там экстренную эвакуацию населения.

Ранее сообщалось, что под контроль российской армии перешли пять поселков в Харьковской области. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, они находятся в так называемой серой зоне. Люди в этих населенных пунктах проживают в очень тяжелых условиях, добавил он.

До этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения российской армии. По его словам, из Купянского района с 9 августа были эвакуированы более 200 человек.