Стало известно о пострадавших в результате пожара в Набережных Челнах Две женщины пострадали в результате пожара в гостинице в Набережных Челнах

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Две женщины 35 и 37 лет пострадали в результате пожара в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По предварительной информации, они надышались дымом.

В настоящий момент женщины находятся в другом отеле. Они жалуются на тошноту, сотрудники скорой помощи приступили к осмотру и оказанию первой помощи.

О пожаре в гостинице в Набережных Челнах стало известно утром 28 октября. Постояльцы были вынуждены эвакуироваться из отеля босиком. К моменту приезда пожарных огонь распространился на 4 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности. К тушению пожара были привлечены свыше 70 сотрудников и 25 единиц специальной техники.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, которую оставил один из постояльцев. Соответствующую версию рассматривают следственные органы. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что у гостиницы полностью выгорел фасад.

На время постояльцы отели были размещены в здании «Дома мебели». Туда подъезжал автобус, который составлял списки. В «Доме мебели» гостей обеспечили горячей едой и водой. В результате происшествия, все магазины и учреждения в округе были временно обесточены.