Стало известно о пострадавших при повторной атаке ВСУ на российский регион Гладков: пять человек пострадали при обстреле ВСУ Грайворона

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины повторно обстреляли город Грайворон в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате пострадали пять мирных жителей.

У одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости. <...> Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще троим раненым с осколочными ранениями рук и ног, двум мужчинам и женщине, оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались, — уточнил Гладков.

Помимо этого, продолжил губернатор, повреждения получили два частных дома, четыре автомобиля и один коммерческий объект. Также повторный прилет зафиксирован на территории автотранспортного предприятия.

По данным главы региона, в селах Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и на хуторе Тополи было нарушено электроснабжение. На местах работают аварийные службы.

Утром 24 июня Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле ВСУ жителях города Грайворона. В больницу доставили двух женщин и 19-летнего молодого человека. Медики диагностировали у них осколочные ранения ног и рук.

До этого украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге гражданский автомобиль в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате один человек получил множественные ранения и был госпитализирован, рассказал Гладков.