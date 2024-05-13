Стало известно о пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород Гладков: семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины с помощью дронов попытались атаковать Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО отработала по воздушным целям, однако семь человек пострадали.

По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадвших оцениваются врачами как тяжелое. Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице, — написал глава региона.

Также Гладков уточнил, что в двух многоквартирных домах Белгорода повреждены шесть квартир. Кроме того, осколками посекло фасад коммерческого объекта. Губернатор добавил, что на местах происшествий работают оперативные службы, точная оценка разрушений будет дана позже.

Ранее стало известно, что в Белгородской области погибло 19 человек в результате массированной атаки ВСУ на регион. Отмечается, что 15 из них стали жертвами обрушения части многоквартирного дома, в который попала ракета.

Глава региона объяснил, что еще 27 человек были ранены. Из них 10 человек отпустили домой, шестеро готовятся к отправке в федеральные клиники, среди них мать и полуторамесячный ребенок.