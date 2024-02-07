Стало известно о пострадавших при атаке украинских «Вампиров» на Белгород Два человека пострадали при обстреле Белгорода снарядами РСЗО «Вампир»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины с применением снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, ранения получили двое мужчин, им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

По информации Telegram-канала SHOT, также пострадал ребенок, которого сбила машина, когда он побежал в укрытие через дорогу. Инцидент произошел на улице Шорса. Мальчик испугался звуков воздушной тревоги и взрывов, поэтому перебежал улицу на красный сигнал светофора. На вид пострадавшему около 10 лет, ему оказывается помощь.

Гладков также подчеркнул, что в результате атаки были выбиты окна в квартирах и повреждены осколками около 15 автомобилей. Кроме того, повреждения получило одно из промышленных предприятий. На месте обстрела работают оперативные службы.

В Минобороны России ранее сообщили, что дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО «Вампир». Попытку Украины совершить террористическую атаку на российский регион пресекли около 16:30 мск.