Стало известно о пострадавших от взрыва боеприпасов под Владимиром Четыре человека пострадали при детонации боеприпасов на складе под Владимиром

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В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области пострадали четыре человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев. По его словам, обошлось без жертв.

Из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное, — написал Авдеев.

Еще одного пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Александровскую районную больницу. Четвертому пострадавшему предстоит амбулаторное лечение.

Ранее в МЧС сообщили о введении режима ЧС в Киржачском районе. Такие уведомления пришли местным жителям на мобильные телефоны от службы 112. По словам очевидцев, взрыв был не единичен. Уточняется, что была зафиксирована серия хлопков.

Позже Авдеев сообщил, что детонация на складах постепенно завершается. По его словам, зона ЧС будет ограничена пределами четырех населенных пунктов. Он добавил, что 23 апреля школы и другие образовательные учреждения в районе не будут работать. Это постановление также коснется ряда предприятий.