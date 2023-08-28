Стало известно о пострадавшем при пожаре в Красногорске «360»: сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в Красногорске

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудник МЧС получил травмы во время тушения пожара на крыше жилого дома в Красногорске, сообщает «360» со ссылкой на источник в ведомстве. Возгорание произошло утром 28 августа, его площадь составила около 1000 кв. м.

Канал отметил, что состояние пострадавшего уточняется, официальная информация по этому поводу отсутствует.

Ранее управление МЧС России по Московской области сообщило о сильном пожаре в доме в Красногорске. По данным ведомства, огонь перекинулся на балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов. Впоследствии в МЧС сообщили, что пожар был локализован.

До этого стало известно, что в Бердянске Запорожской области вспыхнул сильный пожар. Позднее огонь был локализован. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе горел промышленный мусор, площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.

В воскресенье, 27 августа, пожар произошел на складе пластмасс, расположенном рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии. Площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Горевший склад расположен в 20 километрах от АЗС, где ранее произошла серия взрывов. По данным Минздрава, в результате происшествия один человек погиб, 46 пострадали. По словам сотрудников экстренных служб, связи между двумя пожарами нет.