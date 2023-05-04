Стало известно о пострадавшем при подрыве железной дороги под Брянском ТАСС: при подрыве железной дороги под Брянском пострадал помощник машиниста

Фото: Следственный комитет РФ

Следственные действия на месте срабатывания неустановленного взрывного устройства в районе железнодорожной станции Снежетьская. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава

В результате подрыва железной дороги в Брянской области 2 мая и последующего схода с путей нескольких вагонов поезда пострадал помощник машиниста, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, сейчас сотрудник РЖД находится в больнице. Суммарно в результате взрыва около 500 м ж/д полотна получило повреждение.

В результате подрыва ж/д полотна и схода локомотива и 27 вагонов пострадал помощник машиниста. Он госпитализирован. Повреждены 500 м железнодорожного полотна, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте продолжают работать аварийные службы. Специалистам уже удалось поднять локомотив поезда, вагон и три цистерны . Помимо этого, рабочие восстановили 100 м железнодорожного полотна на поврежденном участке.

О сходе 20 вагонов грузового поезда с рельсов около станции Снежетьская вечером 2 мая сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, это произошло из-за срабатывания взрывного устройства. По данным Telegram-канала Baza, из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры.