Baza: один человек пострадал при падении обломков дрона в Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Подольском районе. По данным канала, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки.

Baza отмечает, что мужчине начали оказывать помощь врачи.

Telegram-канал «112» опубликовал предполагаемые кадры обломков беспилотника, который ранее сбили силы ПВО в Подольском районе. По информации канала, устройство было уничтожено в небе над детской площадкой в поселке Сельхозтехника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло около 11 часов дня.

Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России. По информации ведомства, украинский беспилотник пытался совершить атаку на объекты в Подмосковье. Пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Mash до этого сообщил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. Были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на посадку.