Десятилетняя девочка пострадала при атаке БПЛА в Белгороде

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Результат атаки беспилотника в Белгороде

В результате удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому в Белгороде десятилетняя девочка получила ранения, сообщает в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов. По его словам, ребенка в ближайшее время прооперируют.

Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить, — сказал Тулинов.

Как заявил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва в Белгороде получил повреждения многоквартирный жилой дом. По его словам, также были повреждены 15 автомобилей. При этом о пострадавших он не сообщал.

До этого Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидца, сообщал, что перед взрывом над Белгородом пролетел крупный беспилотник самолетного типа. За несколько часов до этого пресс-служба Минобороны России сообщала, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Белгородской области при помощи БПЛА. По данным ведомства, дрон ликвидировали в небе средствами ПВО. Это произошло примерно в 13:30 мск. Позднее информацию о сбитии беспилотника подтвердили в Минобороны РФ.