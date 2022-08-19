Стало известно о последствиях пожара на складе боеприпасов под Белгородом В Белгородской области локализовали пожар на складе боеприпасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализован, пострадавших нет, равно как и серьезных разрушений, сообщил РИА Новости глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. По его словам, на месте возгорания продолжают работать саперы, в ближайшее время жители села Тимоново смогут вернуться домой.

Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военными жители могут вернуться домой, — поделился Дыбов.

Также он отметил, что спасатели смогли локализовать пожар около 05:00 по местному времени.

Возгорание на складе боеприпасов произошло вечером 18 августа, о нем сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Из сел Тимоново и Солоти были эвакуированы местные жители.

В тот же вечер стало известно, что на территории Шебекинского городского округа в Белгородской области были найдены действующие противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Местные жители также были в срочном порядке эвакуированы.