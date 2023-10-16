Названы последствия массовой атаки БПЛА на Курск Мэр Курска: пять домов получили повреждения при массовой атаке дронов ВСУ

Фото: t.me/megubernator_46

Пять домов в Курске повреждены в результате массовой атаки украинских беспилотников в прошедшие выходные, сообщил в ходе оперативного совещания правительства Курской области мэр города Игорь Куцак. По его словам, которые приводит ТАСС, в дежурной диспетчерской города за субботу и воскресенье зарегистрировали 28 обращений.

В единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности. По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков, — заявил градоначальник.

Губернатор области Роман Старовойт считает, что эта атака стала самой массовой из всех. На этом фоне, как подчеркнул глава региона, ведутся работы по модернизации рубежей радиоэлектронной борьбы.

Наверное, самая массовая атака была на Курскую область. <...> Мы находимся в постоянном создании и модернизации рубежей радиоэлектронной борьбы, — сказал Старовойт.

В ночь на 15 октября российские ПВО сбили над Курском и Курским районом 18 украинских беспилотников, обломки дронов упали в черте города и селе Зорино. По данным Министерства обороны РФ украинские войска предприняли массированную атаку БПЛА на несколько регионов. Как уточнили в ведомстве, всего сбили 27 беспилотников.