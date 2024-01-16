Стало известно о последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ на Воронеж SHOT: падение украинского беспилотника привело к пожару в Воронеже

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что обломки сбитого украинского беспилотника залетели на балкон одной из квартир Воронежа, в результате чего на нем произошел пожар. Источники канала утверждают, что все предметы, хранившиеся на балконе, полностью сгорели. Авторы канала уточняют, что в результате возгорания также была частично повреждена мебель. Официального подтверждения данной информации пока нет.

В публикации канала также говорится, что в результате атаки украинского беспилотника пострадала 10-летняя девочка. Источники SHOT уточняют, что она получила резаные раны руки, ноги, а также шеи. По данным канала, в четырех жилых домах также были повреждены окна, никаких возгораний или других серьезных последствий не зафиксировано.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее заявил, что российские военные успешно отразили атаку беспилотников в Воронеже. По его словам, в одном из многоквартирных домов возникло возгорание, на месте работают оперативные службы города. Гусев подчеркнул, что власти окажут помощь всем пострадавшим от атаки украинского беспилотника в кратчайшие сроки. Число и характеристики повреждений уточнят в ходе поквартирного обхода.