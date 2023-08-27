Ангелина Мороз

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске Старовойт: в результате атаки БПЛА на многоэтажку в Курске никто не пострадал

27 августа 2023 в 09:08

Фото: t.me/gubernator_46

Последствия удара беспилотника в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса в Курске