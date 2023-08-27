По предварительной информации, беспилотник врезался этой ночью, 27 августа, в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате атаки на нескольких этажах выбиты окна. Также повреждения получило здание Курского государственного аграрного университета, расположенное поблизости, добавил глава области.
По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса, — сообщил Старовойт.
Возгораний нигде не зафиксировано. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. По словам губернатора, власти региона помогут в восстановлении испорченного имущества после окончательной оценки ущерба.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки атак на Брянскую и Курскую область в ночь на 27 августа. Украинские беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны. В результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.