Стало известно о попытке ВСУ ударить по воронежскому нефтехранилищу Mash: ВСУ пытались атаковать нефтехранилище в Воронежской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтехранилище в Воронежской области. По его информации, дрон ликвидировала система противовоздушной обороны. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как передает канал, украинские войска использовали для атаки многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс UJ-22 Airborne, оснащенный 3,5 кг взрывчатки. По данным канала, дрон запустили с северной части Сумской области, после чего он был сбит над городом Семилуки. Mash сообщает, что, предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 14 февраля было перехвачено и уничтожено девять украинских беспилотников в ряде российских регионов. Как подчеркнули в Минобороны РФ, в частности, дроны были ликвидированы над Белгородской и Воронежской областями. Кроме этого, БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при последней атаке ВСУ пострадала мирная жительница. По его словам, ранения получила женщина, проживающая в Валуйском округе. Ее доставили в местную больницу.