Стало известно о попытке ВСУ атаковать военный аэродром в Калужской области Mash: ВСУ попытались атаковать военный аэродром Шайковка в Калужской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать военный аэродром Шайковка в Калужской области. По информации канала, это был гражданский коптер, оснащенный взрывным устройством и усиленной батареей, он был сбит системой ПВО, жертв и разрушений нет. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

Mash сообщает, что БПЛА упал на территорию аэродрома утром 21 августа, на месте его падения возникла воронка и вспыхнул пожар, который был потушен на месте без помощи МЧС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника в регионе. По его словам, один БПЛА был уничтожен в Белгородском районе, а второй — в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Он отметил, что в Белгородском районе зафиксированы небольшие повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домах, также посечены осколками два автомобиля.

До этого губернатор региона заявлял, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов. В селе Соломино были сбиты три беспилотника самолетного типа. Никто из мирных жителей в результате обстрелов не пострадал. На село Логачевка было сброшено пять осколочных гранатометных снарядов, а на хутор Старый — семь минометных боеприпасов. В Краснояружском районе зафиксировано три прилета. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по Новой Таволжанке, хутору Панков и пропускному пункту «Шебекино» — по три.