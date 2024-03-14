Стало известно о попытке украинской ДРГ проникнуть в российские регионы Readovka: ВС РФ предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в Теткино

Фото: МО Украины

Telegram-канал Readovka сообщил, что Вооруженные силы России остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась зайти в Белгородскую и Курскую области. По данным канала, противник хотел проникнуть в поселок Теткино, однако был отброшен. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Канал отметил, что о попытке украинской ДРГ проникнуть в российские регионы также сообщают военкоры. Readovka пишет, что диверсанты атаковали частные домовладения, в результате удара был поврежден жилой дом.

По данным канала, российским военным удалось отбросить противника как в Харьковской области на границе с Белгородской, так и в Сумской области на границе с Курской.

Ранее военкор Александр Коц сообщил об атаке украинской ДРГ в Белгородской области. По его словам, российские военные вступили в напряженный стрелковый бой с противником в приграничной зоне. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого Минобороны России сообщало об атаке украинских войск в Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, средства ПВО сбили два беспилотника.