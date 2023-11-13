Стало известно о попытке украинской ДРГ проникнуть в Белгородскую область Mash: ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на машине с символом Z

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что группа украинских диверсантов попыталась проникнуть на территорию Белгородской области утром 13 ноября. По данным источников канала, они передвигались на автомобиле с символом Z на борту и хотели выдать себя за российских военнослужащих. Авторы публикации отмечают, что пограничникам удалось вычислить и ликвидировать членов диверсионно-разведывательной группы в районе Шебекино. В Минобороны РФ и ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.

Источники Mash утверждают, что восемь диверсантов попытались проникнуть на территорию России в семь часов утра. По данным канала, их маскировка была раскрыта, поэтому они вступили в бой с пограничниками. На кадрах, опубликованных авторами публикации, видно, что автомобиль УАЗ с символом Z, на котором передвигались диверсанты, был уничтожен.

Украинские диверсанты ранее уже пытались проникнуть на территорию Белгородской области. В минувшую субботу, 11 ноября, Telegram-канал SHOT сообщил о попытке прорыва пяти членов ДРГ. Российским пограничникам удалось заметить их в районе хутора Старый Волоконовского района. В ходе перестрелки диверсанты были отброшены назад, некоторые из них были убиты или получили ранения.