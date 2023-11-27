Стало известно о попытке беспилотника ВСУ атаковать завод в Смоленске Baza: беспилотник ВСУ пытался атаковать авиационный завод в Смоленске

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Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать авиационный завод в Смоленске. По данным канала, в сторону объекта были направлены два БПЛА. Канал также отмечает, что пострадавших нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Baza добавляет, что один из дронов упал на крышу цеха завода и взорвался. Как сообщает канал, в результате этого были повреждены крыша и балка здания.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что утром 26 ноября Смоленскую область пытался атаковать беспилотник самолетного типа. Он отметил, что нападение удалось предотвратить силами ПВО и РЭБ Минобороны России. Предварительно, никто не пострадал. Позднее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать объекты в Смоленской области.

До этого пресс-служба российского военного ведомства сообщила, что в ночь с 25 на 26 ноября над четырьмя регионами России были уничтожены 11 беспилотников. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 26 ноября несколько украинских дронов пытались атаковать столицу. По его словам, российские средства ПВО сбили беспилотники в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах. По предварительной информации, разрушений или пострадавших в результате падения обломков БПЛА нет.