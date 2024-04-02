Стало известно о попытке атаки беспилотника на Липецкую область Губернатор Артамонов: БПЛА самолетного типа подавили в Липецкой области

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и подавили дрон в Становлянском районе Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, беспилотный летательный аппарат был самолетного типа. Пострадавших среди мирных жителей нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет, — написал Артамонов.

До этого глава Липецкой области сообщал о введении режима воздушной опасности в регионе. По словам Артамонова, все силы и средства были приведены в повышенную готовность.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По информации Министерства здравоохранения республики, пострадали шесть человек, трое из которых были госпитализированы. В Елабуге два дрона нанесли удар по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга». По словам гендиректора ОЭЗ, беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.