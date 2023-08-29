Стало известно о погибших в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ WarGonzo: три человека погибли при обстреле Горловки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины погибли три человека. По его информации, двое скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что украинская армия вела обстрел по центру населенного пункта. Всего зафиксировано четыре прилета. Все снаряды разорвались в районе молочного завода, говорится в публикации.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики около 80 раз, заявили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате атак погибли два мирных жителя Горловки, говорится в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили восемь жителей в Киевском и Петровском районах Донецка, а также в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. Наибольшее количество прилетов зафиксировано на Донецком направлении, добавили в представительстве.

Также сообщалось, что несколькими днями ранее Вооруженные силы Украины обстреляли центральные районы Донецка. Одна из ракет попала в больницу Вишневского. Информация о пострадавших не сообщалась.