Стало известно о погибшем при пожаре в новосибирской гимназии Mash: при пожаре в новосибирской гимназии погиб один мужчина

Фото: МЧС России

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в результате пожара в гимназии Новосибирска погиб мужчина. По информации канала, в подвале, откуда началось возгорание, находилась частная школа охранников. В публикации уточняется, что там проводились сварочные работы, при которых была нарушена пожарная безопасность.

Канал сообщил, что в подвале гимназии обучают охранников и детективов. По данным Mash, кроме того, там находился лазерный тир.

В публикации уточняется, что сотрудники правоохранительных органов вынесли из помещения гражданское оружие. По данным канала, директор образовательного учреждения не знал о происходящем, так как последние месяцы находился на больничном.

Пожар произошел на территории новосибирской гимназии утром 18 января. По информации МЧС, огонь охватил подвал учебного учреждения. Ученики и персонал были эвакуированы.

Позднее появились кадры эвакуации детей из гимназии. На опубликованном видео можно заметить, что коридоры школы заволокло дымом. По ним пробегают ученики, чтобы попасть на улицу. Информация о пострадавших среди детей не поступала.